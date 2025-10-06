Mika Godts komt niet ongeschonden uit de strijd en is geblesseerd

Mika Godts is tijdens de komende interlandperiode niet beschikbaar voor Jong België. De vleugelaanvaller liep in de uitwedstrijd van Ajax tegen Sparta (3-3) een hamstringblessure op en heeft zich daarom afgemeld, zo meldt de Belgische voetbalbond KBVB .

Jong België speelt in deze periode twee EK-kwalificatieduels. Op 10 oktober is Wales de tegenstander, terwijl op 14 oktober Denemarken op bezoek komt in Westerlo. Tijdens deze wedstrijden moet de selectie het stellen zonder één van de twee opgeroepen Ajacieden. Hoe ernstig de blessure van Godts precies is, is nog onbekend. Wél van de partij zijn Jorthy Mokio en oud-PSV’er Matteo Dams.

Vorig seizoen had Godts al te maken met een soortgelijke hamstringblessure, waardoor hij acht duels moest missen. Afgelopen weekend speelde hij tegen Sparta het hele duel uit op Het Kasteel en zag hij invaller Oscar Gloukh Ajax in extremis nog een puntje veiligstellen.