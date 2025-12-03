Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Mika Godts kraakt criticasters: "Hebben altijd wat te zeggen..."

Amber
bron: ESPN
Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

Mika Godts straalde na zijn sterke optreden voor Ajax tegen FC Groningen. De buitenspeler was trefzeker en daarmee belangrijk voor zijn ploeg, maar hij krijgt geregeld kritiek wanneer zijn rendement achterblijft.

“Ze hebben altijd wel wat te zeggen. Iedereen", zegt Godts tegenover ESPN. "Het hoeft niet altijd slecht te zijn als een actie mislukt. Veel mensen kijken deze dagen alleen maar naar goals en assists. Dat is het belangrijkste. Daar ben ik het wel mee eens, want je moet daarin wel belangrijk zijn. Maar als je voetbal respecteert, dan geniet je ook wel van wat ik doe zonder goals en assists. Dat vind ik nog mooier."

De Belgische aanvaller opende al snel de score en merkte net als afgelopen zondag dat er ruimte lag om Ajax gevaarlijk te maken. "Na die vijf minuten dacht ik al, er is veel ruimte op de counter. Als Kenneth (Taylor, red.) de bal verovert, dan weet ik dat ik moet gaan lopen. Dat was toen ook al zo. Er waren nog twee andere momentjes dat ik eruit kwam. Ik denk dat ik er nog wel meer in kon schieten vandaag, maar dat is dan voor aanstaande zaterdag."

Daarnaast kijkt Godts met trots naar hoe de ploeg is omgegaan met het vuurwerkincident van zondag. "Ik denk dat we er wel goed mee om zijn gegaan als team. Ik vond het vervelend. Je wil gewoon die wedstrijd spelen en met een volle ArenA plezier hebben. Dat was niet het geval, maar ik denk dat we er als team goed mee om zijn gegaan. Gelijk weer trainen en voorbereiden op vandaag. Dat hebben we goed gedaan."

