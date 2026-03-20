Mika Godts krijgt fantastisch nieuws en kan zijn koffers pakken

Mika Godts is beloond voor zijn goede ontwikkeling bij Ajax. De vleugelaanvaller heeft voor het eerst een uitnodiging gekregen voor de nationale ploeg van België. Dat maakte bondscoach Rudi García vrijdag bekend.

Godts maakt dit seizoen veel indruk in het shirt van Ajax en is met veertien doelpunten clubtopscorer van de Amsterdammers. Nu is de twintigjarige aanvaller voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Godts lag een tijdlang niet zo lekker bij de Belgische voetbalbond, omdat hij zich meermaals met lichte kwetsuren afmeldde voor Jong België.

Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat (17) is naast Godts de andere debutant. "We hebben ervoor gekozen om vooral spelers te kiezen die het merendeel van de kwalificatiewedstrijden hebben gespeeld, maar tegelijkertijd is het ook de laatste kans voor enkele nieuwe - en vooral jonge - jongens om te tonen wat ze in zich hebben", aldus García, die 28 spelers opriep.

Garcia twijfelde niet over Godts. "Statistieken zijn heel belangrijk voor een aanvaller. Hij is nog jong, net als Lucas Stassin (van Saint-Etiénne, 21 jaar, red.). We willen ook de toekomst van de Rode Duivels bewaken. Ajax laat het dit seizoen een beetje afweten, maar Mika steekt er bovenuit. Het is het moment om duidelijk te maken wat we van hem verwachten, en hem te zien op training", aldus de keuzeheer.

België speelt de komende interlandperiode twee oefeninterlands. De Rode Duivels reizen af naar Amerika, waar op 28 maart in Atlanta een duel wacht met WK-organisator de Verenigde Staten. Op 1 april is een andere WK-organisator de tegenstander. Dan neemt België het in Chicago op tegen Mexico.