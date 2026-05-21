Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt

Nog vóór de aftrap van Ajax – FC Groningen viel doelman Etienne Vaessen op door Mika Godts bij het handen schudden te negeren. Terwijl de Ajax-spelers de Groningers begroetten, liep Vaessen de rij af en gaf hij vrijwel iedereen een hand, maar liep Godts zonder contact voorbij.

De actie lijkt niet los te staan van eerdere irritaties tussen de twee. Eerder dit seizoen botsten Vaessen en Godts al tijdens een verhitte onderlinge wedstrijd, waarin door het spelen zonder publiek ook opmerkingen duidelijk te horen waren op tv.

"Je moeder", klonk het, waarna direct een felle reactie volgde. "Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim", leek Godts richting Vaessen te roepen. Even later viel ook de veelbesproken term "vieze stinkbelg" vanuit Vaessen.