Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt

Cherine
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Nog vóór de aftrap van Ajax – FC Groningen viel doelman Etienne Vaessen op door Mika Godts bij het handen schudden te negeren. Terwijl de Ajax-spelers de Groningers begroetten, liep Vaessen de rij af en gaf hij vrijwel iedereen een hand, maar liep Godts zonder contact voorbij.

De actie lijkt niet los te staan van eerdere irritaties tussen de twee. Eerder dit seizoen botsten Vaessen en Godts al tijdens een verhitte onderlinge wedstrijd, waarin door het spelen zonder publiek ook opmerkingen duidelijk te horen waren op tv.

"Je moeder", klonk het, waarna direct een felle reactie volgde. "Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim", leek Godts richting Vaessen te roepen. Even later viel ook de veelbesproken term "vieze stinkbelg" vanuit Vaessen.

Etienne Vaessen heeft een beladen reputatie in duels met Ajax. Vorig seizoen liep het na een 2-2 gelijkspel volledig uit de hand: na afloop ontstond er een opstootje waarbij Vaessen rake klappen uitdeelde, wat hem drie duels schorsing opleverde en later zelfs doodsbedreigingen bezorgde.

Ook ditmaal raakte hij het Ajax-publiek weer. Kort na rust reageerde Vaessen cynisch op het fluiten door te applaudisseren en breed te grijnzen richting de harde kern in het KRAS Stadion.

Gerelateerd:
Davy Klaassen

Davy Klaassen na zege: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bram van Polen

Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

0
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt

Davy Klaassen na zege: "Dat interesseert me allemaal niet"

Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"

Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs

Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"

Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"

Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK

Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws