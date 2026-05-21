Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt
Nog vóór de aftrap van Ajax – FC Groningen viel doelman Etienne Vaessen op door Mika Godts bij het handen schudden te negeren. Terwijl de Ajax-spelers de Groningers begroetten, liep Vaessen de rij af en gaf hij vrijwel iedereen een hand, maar liep Godts zonder contact voorbij.
De actie lijkt niet los te staan van eerdere irritaties tussen de twee. Eerder dit seizoen botsten Vaessen en Godts al tijdens een verhitte onderlinge wedstrijd, waarin door het spelen zonder publiek ook opmerkingen duidelijk te horen waren op tv.
"Je moeder", klonk het, waarna direct een felle reactie volgde. "Wat mijn moeder? Iedereen hoort dit, jongen. Lekker slim", leek Godts richting Vaessen te roepen. Even later viel ook de veelbesproken term "vieze stinkbelg" vanuit Vaessen.
Etienne Vaessen heeft een beladen reputatie in duels met Ajax. Vorig seizoen liep het na een 2-2 gelijkspel volledig uit de hand: na afloop ontstond er een opstootje waarbij Vaessen rake klappen uitdeelde, wat hem drie duels schorsing opleverde en later zelfs doodsbedreigingen bezorgde.
Ook ditmaal raakte hij het Ajax-publiek weer. Kort na rust reageerde Vaessen cynisch op het fluiten door te applaudisseren en breed te grijnzen richting de harde kern in het KRAS Stadion.
