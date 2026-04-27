Mika Godts krijgt lof: "Hij deed denken aan Zlatan Ibrahimovic"
NAC Breda staat met nog drie wedstrijden te gaan op de zeventiende plaats in de Eredivisie. De ploeg heeft vijf punten achterstand op nummer zestien Telstar en zes punten op Volendam, waardoor de degradatiezorgen groot zijn. Volgens Valentijn Driessen is het echter geen verrassing dat NAC in deze situatie is beland.
Bij De Telegraaf is Driessen duidelijk over de situatie in Breda. "Nee, dat verbaast me niet, dat het ze niet lukt in Breda. Het verbaast mij helemaal niet. Ze hebben die Ayew gehaald, weer zo’n veel te oude speler. Nou, je ziet het. Als hij invalt en speelt, dan zie je dat hij geen enkele toegevoegde waarde heeft."
Volgens de journalist zit het probleem dieper dan één speler. "NAC moet doelpunten maken, maar dat kunnen ze niet. Dat is toch wel een probleem als je uit die onderste regionen weg wil. Daar hebben ze gewoon heel slecht beleid op gevoerd. Het verbaast me dus niet."
Driessen blikt terug op de 0-2 nederlaag van NAC tegen Ajax. "Het is veel goede wil en de mouwen opstropen, maar het gaat ook om kwaliteit. Ook tegen Ajax bleek dat ze machteloos waren. In de eerste helft gaf Ajax twee keer gas met misschien wel het doelpunt van het seizoen, van Mika Godts. Een geweldige slalom. Het deed denken aan Zlatan Ibrahimovic, ook tegen NAC."
Volgens hem was de wedstrijd daarna snel beslist. "Na die goals was het wel einde verhaal voor NAC. Ajax vond het wel prima en gooide de boel dicht, en NAC kon geen enkele vuist maken."
Driessen is hard in zijn conclusie. "Dat NAC degradeert, dat is ook terecht. Telstar, Excelsior en Volendam maken gewoon een veel betere indruk dan NAC dit seizoen. Die drie clubs zullen moeten uitmaken wie de nummer zestien wordt en in de play-offs terechtkomt."
