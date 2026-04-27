Mika Godts krijgt lof: "Hij deed denken aan Zlatan Ibrahimovic"

NAC Breda staat met nog drie wedstrijden te gaan op de zeventiende plaats in de Eredivisie. De ploeg heeft vijf punten achterstand op nummer zestien Telstar en zes punten op Volendam, waardoor de degradatiezorgen groot zijn. Volgens Valentijn Driessen is het echter geen verrassing dat NAC in deze situatie is beland.

Bij De Telegraaf is Driessen duidelijk over de situatie in Breda. "Nee, dat verbaast me niet, dat het ze niet lukt in Breda. Het verbaast mij helemaal niet. Ze hebben die Ayew gehaald, weer zo’n veel te oude speler. Nou, je ziet het. Als hij invalt en speelt, dan zie je dat hij geen enkele toegevoegde waarde heeft."

Volgens de journalist zit het probleem dieper dan één speler. "NAC moet doelpunten maken, maar dat kunnen ze niet. Dat is toch wel een probleem als je uit die onderste regionen weg wil. Daar hebben ze gewoon heel slecht beleid op gevoerd. Het verbaast me dus niet."