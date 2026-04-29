Mika Godts krijgt transferadvies: "Daar kan hij heel veel leren"

Steven Kooijman adviseert Mika Godts niet gelijk de absolute top te gaan. De journalist denkt dat de aanvaller van Ajax beter eerst een tussenstap kan maken.

Godts is dit seizoen de absolute smaakmaker bij Ajax en wordt al gelinkt aan een transfer naar het buitenland. In Kick-off van de Telegraaf wordt nagedacht over de perfecte vervolgstap voor de Belg. "Je moet misschien denken aan Girona", oppert Kooijman.

De journalist denkt dat Godts zich daar prima in de kijker kan spelen van nóg grotere clubs. "Die hebben ook Savio, die uiteindelijk naar City is gegaan, gehad. Bij Girona heb je Bryan Gil, dat soort buitenspelers. Daar zou hij heel veel kunnen leren."