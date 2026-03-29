Mika Godts maakt indruk bij Belgisch debuut: "Viel complexloos in"

Mika Godts heeft zijn eerste minuten voor de Belgische nationale ploeg opgeluisterd met een optreden dat direct de aandacht trok. De buitenspeler van Ajax, die dit seizoen indruk maakt in Amsterdam, mocht tegen de Verenigde Staten invallen en liet in korte tijd zien waarom hij in vorm is. In België wordt zijn debuut met interesse gevolgd, zeker gezien zijn sterke ontwikkeling bij de Amsterdammers.

De jonge aanvaller beleeft deze interlandperiode zijn eerste oproep voor De Rode Duivels, waar bondscoach Rudi Garcia hem beloont voor zijn prestaties bij Ajax. Tegen de Verenigde Staten begon Godts nog op de bank, omdat Jérémy Doku de voorkeur kreeg, maar in de zeventigste minuut mocht hij alsnog zijn debuut maken.

De Belgische pers zag een herkenbare Godts binnen de lijnen verschijnen. "Zoals we dat van hem gewend zijn bij Ajax", klinkt het over zijn invalbeurt, waarin hij zonder schroom speelde en direct zijn acties maakte. Ondanks zijn beperkte speeltijd wist hij toch een moment van kwaliteit te leveren.

"Viel complexloos in. Prima steekpass voor Openda", schrijft Het Laatste Nieuws over zijn optreden. Die pass had bijna direct een assist opgeleverd, maar de Belgische spits wist de kans niet te verzilveren.