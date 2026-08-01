'Mika Godts moet Ajax veel meer opleveren dan transfersom Saibari'
Paris Saint-Germain heeft interesse in Mika Godts, maar Ajax heeft voorlopig nog geen officieel bod ontvangen. Volgens De Telegraaf is de Amsterdamse club niet van plan om de Belgische aanvaller zomaar te laten vertrekken.
De Franse topclub heeft zijn belangstelling voor de 21-jarige linksbuiten kenbaar gemaakt, maar tot vrijdagavond was er nog geen concreet voorstel binnengekomen in de Johan Cruijff Arena. Ajax wacht de ontwikkelingen af.
Technisch directeur Jordi Cruijff ziet Godts als een belangrijke speler en zou alleen bij een uitzonderlijk bedrag willen meewerken aan een transfer. De Telegraaf meldt dat Ajax mikt op een hogere transfersom dan het bedrag dat PSV ontving voor Ismael Saibari.
De Marokkaanse international maakte deze zomer voor vijftig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen de overstap van PSV naar Bayern München. Door de toenemende interesse van meerdere Europese topclubs verwacht Ajax dat Godts aanzienlijk meer kan opleveren. Godts ligt nog tot medio 2029 vast in Amsterdam, waardoor Ajax een sterke onderhandelingspositie heeft.
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