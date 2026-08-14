Mika Godts niet klaar voor stap naar PSG? "Dat moet eruit"
Theo Janssen vindt dat Mika Godts 'heel veel potentie' heeft. Janssen is vol lof, maar is er niet zeker van of een stap naar Paris Saint-Germain voor de Belgische buitenspeler van Ajax te beste stap is.
"Hij kan een actie maken, hij kan een goal maken en kan een assist geven", opent Janssen tegenover Ziggo Sport. "Hij is ook wat verbeterd in het verdedigen. Hij kan heel beslissend zijn. Het is een jongen met een hele fijne dribbel, houdt dan ook wel het overzicht en kan een steekpass geven."
Janssen weet echter niet zeker of PSG momenteel de club voor hem is. "Er staat een speler bij Paris Saint-Germain die op dit moment misschien wel de allerbeste speler is. Ik weet het, ze wisselen veel door, waardoor hij ook zijn momenten gaat krijgen om zichzelf te laten zien."
"Maar hij speelt af en toe nog wel alsof hij in een speeltuintje aan het voetballen is. Dat moet eruit", vindt Janssen. "Het doen van hakjes als het niet nodig is, forceren van zijn acties, laten zien hoe goed hij is met net te ver doorgaan terwijl hij een simpele pass kan geven. Er zijn een paar dingen die hij absoluut moet verbeteren, maar voetballend gezien is hij een heel groot talent."
Danny Blind is het eens met Janssen. "Hij moet nog wel een stap zetten. De potentie is echt aanwezig, dat zie je ook. Zijn cijfers van afgelopen seizoen waren echt heel goed... Maar gaat hij genoeg minuten maken? Als Ferran Torres er ook nog bij komt... Het kan ook te vroeg zijn."
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"
ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"
SC Heerenveen mist uitblinker tegen Ajax: "Dat is een aderlating"
Mika Godts niet klaar voor stap naar PSG? "Dat moet eruit"
Lang niet haalbaar voor Ajax? "Dat bedrag is niet op te hoesten"
Zaakwaarnemer Godts bevestigt: "De clubs zijn er bijna uit"
Godts-geldsom niet alleen voor Ajax: "Flink bedrag gaat naar hem"
'Ajax slaat direct toe op transfermarkt na Mika Godts-transfer'
Ter Stegen won Ajax-info bij Barca-ster: "Hij was enthousiast"
De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"
'Godts-transfersom valt stuk hoger uit; Ajax moet constructie kiezen'
Jorthy Mokio verklaart matig spel: "Denk dat het daaraan ligt"
'BREAKING: PSG en Ajax akkoord over transfer van Mika Godts'
'Ajax en PSG verwachten spoedig akkoord; transfersom Godts bekend'
Míchel ziet Ajax-target: "Zo’n voetballer hebben we hier nodig"
'Ajax krijgt concurrentie van Europese topclub in strijd om Lang'
Godts wordt toneelspel verweten: "Geloofde er helemaal niets van"
El Ahmadi tipt Ajax-doelwit: "Hij is echt een Feyenoord-jongen"
'PSV laat oog vallen op Deens toptalent en voormalig Ajax-target'
VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)
Ajax-fans hekelen 'gênant' gelijkspel: "Schandalige vertoning"
Ter Stegen krijgt lof: "Geweldig voor het Nederlands voetbal"
Ajax kent laatste tegenstander in voorronde Conference League
Van Gaal: "Ik vind dat ik niet op waarde wordt geschat door Ajax"
Ter Stegen: "Cruijff gebruikte ons om de ander te overtuigen"
'Ajax toont interesse in Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona'
'PSG verhoogt bod op Godts; Ajax akkoord met 55 tot 58 miljoen'
Opstelling Ajax: Brandt begint, Godts en Ter Stegen op de bank
'Ajax en PSG onderhandelen verder over Mika Godts; akkoord nadert'
"Ajax heeft dan wellicht wel de middelen om Geertruida te betalen"