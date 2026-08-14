Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts niet klaar voor stap naar PSG? "Dat moet eruit"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Theo Janssen vindt dat Mika Godts 'heel veel potentie' heeft. Janssen is vol lof, maar is er niet zeker van of een stap naar Paris Saint-Germain voor de Belgische buitenspeler van Ajax te beste stap is.

"Hij kan een actie maken, hij kan een goal maken en kan een assist geven", opent Janssen tegenover Ziggo Sport. "Hij is ook wat verbeterd in het verdedigen. Hij kan heel beslissend zijn. Het is een jongen met een hele fijne dribbel, houdt dan ook wel het overzicht en kan een steekpass geven."

Janssen weet echter niet zeker of PSG momenteel de club voor hem is. "Er staat een speler bij Paris Saint-Germain die op dit moment misschien wel de allerbeste speler is. Ik weet het, ze wisselen veel door, waardoor hij ook zijn momenten gaat krijgen om zichzelf te laten zien."

"Maar hij speelt af en toe nog wel alsof hij in een speeltuintje aan het voetballen is. Dat moet eruit", vindt Janssen. "Het doen van hakjes als het niet nodig is, forceren van zijn acties, laten zien hoe goed hij is met net te ver doorgaan terwijl hij een simpele pass kan geven. Er zijn een paar dingen die hij absoluut moet verbeteren, maar voetballend gezien is hij een heel groot talent."

Danny Blind is het eens met Janssen. "Hij moet nog wel een stap zetten. De potentie is echt aanwezig, dat zie je ook. Zijn cijfers van afgelopen seizoen waren echt heel goed... Maar gaat hij genoeg minuten maken? Als Ferran Torres er ook nog bij komt... Het kan ook te vroeg zijn."

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"

0
Overzicht van de Johan Cruijff Arena

ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"

ArenA-uitbreiding een optie? "Wordt niet enthousiast op gereageerd"

SC Heerenveen mist uitblinker tegen Ajax: "Dat is een aderlating"

Mika Godts niet klaar voor stap naar PSG? "Dat moet eruit"

Lang niet haalbaar voor Ajax? "Dat bedrag is niet op te hoesten"

Zaakwaarnemer Godts bevestigt: "De clubs zijn er bijna uit"

Godts-geldsom niet alleen voor Ajax: "Flink bedrag gaat naar hem"

'Ajax slaat direct toe op transfermarkt na Mika Godts-transfer'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws