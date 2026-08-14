Mika Godts niet klaar voor stap naar PSG? "Dat moet eruit"

Theo Janssen vindt dat Mika Godts 'heel veel potentie' heeft. Janssen is vol lof, maar is er niet zeker van of een stap naar Paris Saint-Germain voor de Belgische buitenspeler van Ajax te beste stap is.

"Hij kan een actie maken, hij kan een goal maken en kan een assist geven", opent Janssen tegenover Ziggo Sport. "Hij is ook wat verbeterd in het verdedigen. Hij kan heel beslissend zijn. Het is een jongen met een hele fijne dribbel, houdt dan ook wel het overzicht en kan een steekpass geven."

Janssen weet echter niet zeker of PSG momenteel de club voor hem is. "Er staat een speler bij Paris Saint-Germain die op dit moment misschien wel de allerbeste speler is. Ik weet het, ze wisselen veel door, waardoor hij ook zijn momenten gaat krijgen om zichzelf te laten zien."