Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"

Max
bron: Persconferentie
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Rudi Garcia heeft tekst en uitleg gegeven over de absentie van Mika Godts in de WK-selectie. De aanvaller van Ajax gaat niet mee naar het eindtoernooi. 

Godts is bezig aan een geweldig seizoen bij Ajax en debuteerde onlangs in de nationale ploeg van België, maar groot niet mee naar het WK. "Ik wil niet te veel praten over spelers die er niet bij zijn, maar het klopt dat de statistieken van Godts straf (indrukwekkend, red.) zijn", reageert bondscoach Garcia vrijdag op een persmoment.

De concurrentie op zijn plek is enorm, legt Garcia uit. "Ik was zeer tevreden over zijn prestatie tijdens de stage in maart, maar kijk eens naar onze opties op de linkerflank. Daar hebben we de twee besten van de Premier League met Leandro Trossard, die de titel en Champions League kan winnen met Arsenal, en Jérémy Doku, die de X-factor van Manchester City is."

Garcia houdt de deur wel op een kiertje voor Godts. "Van de voorselectie moet iedereen stand-by blijven. De spelers die daarop staan moeten beschikbaar blijven, ook al is het zwaar. Ik snap de teleurstelling, maar het WK is pas over vijf weken, dus er kan nog altijd iets gebeuren", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Davy Klaassen baalt

Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"

0
Marciano Vink

Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"

Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"

Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"

Rots verwacht volle bak tegen PSV: "Daar geloof ik niets van"

Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax

Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Dat hebben ze dit seizoen minder"

Vink raadt Ajacied transfer aan: "Zou een hele mooie stap zijn"

'Ajax bereikt mondelinge overeenkomst met nieuwe hoofdtrainer'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws