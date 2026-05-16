Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"

Rudi Garcia heeft tekst en uitleg gegeven over de absentie van Mika Godts in de WK-selectie. De aanvaller van Ajax gaat niet mee naar het eindtoernooi.

Godts is bezig aan een geweldig seizoen bij Ajax en debuteerde onlangs in de nationale ploeg van België, maar groot niet mee naar het WK. "Ik wil niet te veel praten over spelers die er niet bij zijn, maar het klopt dat de statistieken van Godts straf (indrukwekkend, red.) zijn", reageert bondscoach Garcia vrijdag op een persmoment.

De concurrentie op zijn plek is enorm, legt Garcia uit. "Ik was zeer tevreden over zijn prestatie tijdens de stage in maart, maar kijk eens naar onze opties op de linkerflank. Daar hebben we de twee besten van de Premier League met Leandro Trossard, die de titel en Champions League kan winnen met Arsenal, en Jérémy Doku, die de X-factor van Manchester City is."