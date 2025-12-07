Mika Godts onder onsje met ESPN-analist: "Mijn vrouw is fan"

Mika Godts vertelt aan Hans Kraay jr. dat de lovende woorden van de ESPN-analist hem in het verleden zeker zijn opgevallen. Al in de Keuken Kampioen Divisie was Kraay jr. onder de indruk van de toenmalige Jong Ajax-speler.

"Ik was er niet echt mee bezig, maar het is wel mooi", reageert de Belg tegenover ESPN op zijn uitverkiezing. "Ik denk dat ik in een goede vorm zit." Godts vertelt Kraay dat hij de lof van de analist eerder heeft opgemerkt. "Je hebt veel gezegd", zegt hij tegen Kraay, die onder de indruk was van hem in de Keuken Kampioen Divisie. "Thuis heb je ook veel fans. Mijn hele familie is fan van je geworden. Mijn vrouw ook. Sinds je dat allemaal hebt gezegd."

Kraay vraagt of hij Godts’ hoogtepunten naar bondscoach Rudi Garcia moet sturen. Godts wacht nog op zijn eerste oproep voor België. "Stuur jij het maar naar hem, dat is professioneler", lacht de vleugelaanvaller. "Hij moet van jou horen wat ik hier allemaal aan het doen ben", aldus Godts.