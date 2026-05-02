2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand

Mika Godts is verkozen tot Talent van de Maand

Mika Godts is voor de derde keer dit seizoen verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. De Belg ontving de prijs voor zijn prestaties bij Ajax in april. 

Mika Godts was in april met twee goals en twee assists opnieuw de uitblinker bij Ajax. De twintigjarige aanvaller is dit seizoen al betrokken bij 27 doelpunten (16 goals, 11 assists), het hoogste aantal in de Eredivisie. Hij geldt daarmee momenteel als meest waardevolle speler van de competitie. 

Godts steekt er ook bovenuit als de beste dribbelaar. Zowel in april als over het hele seizoen heeft de aanvaller de meeste dribbels en succesvolle acties. Met 164 dribbels en 79 succesvolle dribbels staat de linksbuiten in beide categorieën bovenaan. Daarnaast noteerde hij in april achttien balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied (vierde plaats), acht kansen uit open spel (derde plaats) en elf geslaagde dribbels (eerste plaats). 

Voor Godts betekent deze prijs zijn derde uitverkiezing tot Johan Cruijff Talent van de Maand. Hij won de prijs eerder in november en februari. In die maanden was hij ook goed voor twee doelpunten en twee assists.   

