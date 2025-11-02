Mika Godts optimistisch: "Ik denk dat we wel goed bezig zijn"

Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Ajax wist vorige week nog met 2-3 te winnen op bezoek bij FC Twente, maar tegen SC Heerenveen bleef de ploeg steken op een gelijkspel. Mika Godts ziet dat Ajax zich nog altijd in een lastige fase bevindt.

"Ik denk nog steeds dat we in de fase zitten waarin niet alles meezit en dat het ook niet zomaar gaat komen. We gaan niet zomaar 3, 4-0 winnen", zo stelt de aanvaller tegenover ESPN.

Volgens de jonge Belg is het team wel op de goede weg, al gaat het moeizaam. "Dat is iets waar we wel naartoe werken. Na vorige week tegen FC Twente hadden we wel iets van vertrouwen, denk ik. Maar ja, het gaat niet gemakkelijk. Ik denk dat we wel goed bezig zijn en goed aan het werken zijn, maar het komt nog niet vanzelf," vertelt hij.

Tot slot benadrukt Godts dat één goed resultaat niet automatisch leidt tot meer succes. "Dat is bij iedere club zo, maar wij hebben dat in de fase waarin we nu zitten nog meer. We moeten elke wedstrijd opnieuw oppakken als een nieuwe wedstrijd, los van of we winnen of verliezen. We moeten wel het vertrouwen meenemen, maar elke wedstrijd is lastig."

