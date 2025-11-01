Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts na fout Pasveer: "Nog niet in de kleedkamer geweest"

Arthur
bron: ESPN
Mika Godts baalt flink...
Mika Godts baalt flink... Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen SC Heerenveen. De ploeg leek op weg naar een overwinning, maar een fout van Remko Pasveer zorgde voor de gelijkmaker.

Zijn teamgenoot Mika Godts sprak na afloop zijn steun uit. "Ik denk dat Remko ervaren genoeg is om dit te verwerken. Dit hoort erbij als keeper. Hem valt niks te verwijten, het hoort er gewoon bij. Ik denk dat iedereen elkaar helpt, maar ik ben nog niet in de kleedkamer geweest. Ik heb alle vertrouwen in hem, want hij helpt ons ook altijd. Daar heb ik geen twijfel over."

Ook over zijn eigen spel reflecteerde Godts. "We proberen vastigheden te creëren, maar het moet zoals vandaag veel beter. Persoonlijk denk ik dat ik vastigheid heb op de linkerkant. Kleine combinaties gaan automatisch, daarin zijn we wel goed in het werk."

Gerelateerd:
Eerbetoon aan de overleden Patrick Overeem

Fraai eerbetoon aan overleden Patrick: "Zullen hem missen..."

0
Remko Pasveer

Pasveer niet blij met verdedigers: "Daar moeten we over praten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd