Mika Godts na fout Pasveer: "Nog niet in de kleedkamer geweest"

Zijn teamgenoot Mika Godts sprak na afloop zijn steun uit. "Ik denk dat Remko ervaren genoeg is om dit te verwerken. Dit hoort erbij als keeper. Hem valt niks te verwijten, het hoort er gewoon bij. Ik denk dat iedereen elkaar helpt, maar ik ben nog niet in de kleedkamer geweest. Ik heb alle vertrouwen in hem, want hij helpt ons ook altijd. Daar heb ik geen twijfel over."

Ook over zijn eigen spel reflecteerde Godts. "We proberen vastigheden te creëren, maar het moet zoals vandaag veel beter. Persoonlijk denk ik dat ik vastigheid heb op de linkerkant. Kleine combinaties gaan automatisch, daarin zijn we wel goed in het werk."