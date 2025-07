Mika Godts over zijn vrouw: "Meer zenuwen dan voor een wedstrijd"

Afgelopen maand was een bijzondere maand voor Mika Godts. De aanvaller trouwde met zijn jeugdliefde. In een interview op de officiële clubwebsite van Ajax laat hij zich hierover uit.

"We kennen elkaar van school. Nu zijn we vijf jaar samen en getrouwd", vertelt hij. Het aanzoek deed hij in Zuid-Europa. "In Italië op vakantie: op een mooie locatie en in een mooie setting. Ik had meer zenuwen dan voor een wedstrijd, maar gelukkig ging het allemaal goed. Ze was er blij mee."

Ook in het voetbal timmert de Belg hard aan de weg, waardoor hij merkt dat zijn status ook veranderd. "Een klein beetje. Mensen herkennen mij wat meer of vragen vaker een foto", vertelt hij. "Het is wel leuk, maar is niet waarvoor ik het doe. Ik trek me er niet zoveel van aan."