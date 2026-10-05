Mika Godts reageert op Franse kritiek: "Ik voel geen druk"

Godts maakte afgelopen zomer een miljoenentransfer van Ajax naar Paris Saint-Germain, maar zorgt in zijn eerste weken nog voor weinig enthousiasme bij de media. De Belg haalt zijn schouders op. "Ik heb de tijd. De coach en club geloven in mij", benadrukt hij in gesprek met het Belgische La Dernière Heure.

De vleugelaanvaller beseft dat het een grote stap omhoog is van Ajax naar PSG. "Ze hebben me gekocht, dus het is normaal. Het team is goed en helpt me enorm. De spelers helpen me ook enorm. Ik ben kalm. Ik probeer op een hoog niveau te spelen en mijn best te doen. Het gaat heel goed."