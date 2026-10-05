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Ajax historie & oud-spelers

Mika Godts reageert op Franse kritiek: "Ik voel geen druk"

Max
bron: La Dernière Heure
Mika Godts na zijn doelpunt voor België
Mika Godts na zijn doelpunt voor België Foto: © Pro Shots

Mika Godts ligt niet wakker van de kritiek in Frankrijk. De Franse media zijn nog niet enthousiast over de voormalig Ajacied. 

Godts maakte afgelopen zomer een miljoenentransfer van Ajax naar Paris Saint-Germain, maar zorgt in zijn eerste weken nog voor weinig enthousiasme bij de media. De Belg haalt zijn schouders op. "Ik heb de tijd. De coach en club geloven in mij", benadrukt hij in gesprek met het Belgische La Dernière Heure

De vleugelaanvaller beseft dat het een grote stap omhoog is van Ajax naar PSG. "Ze hebben me gekocht, dus het is normaal. Het team is goed en helpt me enorm. De spelers helpen me ook enorm. Ik ben kalm. Ik probeer op een hoog niveau te spelen en mijn best te doen. Het gaat heel goed."

Godts ligt niet wakker van de kritiek aan zijn adres. "Ik voel geen druk, want de club gelooft in mij en mijn teamgenoten helpen me erg om me aan te passen", weet hij. "Ik ben heel kalm en probeer het beste te doen wat ik kan. Ze zijn allemaal heel rustig, helpen me en ik merk dat mijn niveau stijgt tussen dit soort spelers. Het is altijd anders als je bij een grote Europese club speelt, maar ik probeer bescheiden te blijven, mijn schouders op te halen en hard te werken."

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