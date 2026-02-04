'Mika Godts staat in de belangstelling van absolute topclubs'

Mika Godts drukt dit seizoen nadrukkelijk zijn stempel op Ajax. De twintigjarige Belg is uitgegroeid tot een vaste waarde en laat dat ook in de cijfers zien: tien doelpunten en negen assists. Het is dan ook geen verrassing dat de aanvaller steeds meer belangstelling trekt uit het buitenland.

Volgens Voetbal International hebben meerdere Europese clubs hun oog laten vallen op Godts. Onder meer Arsenal en FC Barcelona volgen de ontwikkeling van de Ajacied nauwgezet, net als AS Roma, Napoli en VfB Stuttgart. Tijdens de winterse transferperiode werd er vanuit verschillende hoeken geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid.

Ajax hield echter de deur resoluut dicht. De club ziet Godts als een sleutelspeler en wilde hem midden in het seizoen niet laten vertrekken. Een transfer is op dit moment pas in de zomer bespreekbaar. Met zijn constante prestaties is Godts dit seizoen statistisch gezien de meest bepalende aanvaller van Ajax.

De marktwaarde van de Belgische vleugelaanvaller wordt momenteel geschat op vijftien miljoen euro, maar bij aanhoudende prestaties lijkt dat bedrag alleen maar te kunnen stijgen.