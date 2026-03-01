Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Mika Godts tekende bij Ajax: "Hij wilde graag bij Genk blijven"

Stefan
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

In de zomer van 2023 versterkte Ajax zich met de Belgische vleugelaanvaller Mika Godts. Enkele jaren later is de voetballer uitgegroeid tot misschien wel de beste speler van de Amsterdammers, al was hij eigenlijk helemaal niet van plan om zijn thuisland te verlaten.

"Mika wilde eigenlijk supergraag bij Genk blijven", vertelt broer Matz Godts in gesprek met De Telegraaf. "Het was zijn doel om te debuteren op het hoogste niveau van België. Maar het werd een heel gedoe. Ze gaven hem niet de kans en het werd een beetje een kwestie van een gebrek aan vertrouwen. Mika wilde wel bijtekenen, maar alleen als hij ook minuten zou krijgen."

En daar liep het spaak voor Godts bij de Belgische club. "Hij mocht steeds wel op de bank zitten als zestiende man bij de warming-up, maar daarna moest hij dan op de tribune gaan zitten. Zoiets is niet leuk. Dat geeft geen vertrouwen aan een speler. En toen kwam Ajax", aldus de broer van de Ajacied.

Gerelateerd:
Henry van der Vegt

Henry van der Vegt baalt: "Dat had ik nooit verwacht tegen Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay geniet van Jong Ajax-talent: "Alles aan deze jongen is mooi"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Mika Godts Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties