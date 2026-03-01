Mika Godts tekende bij Ajax: "Hij wilde graag bij Genk blijven"

In de zomer van 2023 versterkte Ajax zich met de Belgische vleugelaanvaller Mika Godts. Enkele jaren later is de voetballer uitgegroeid tot misschien wel de beste speler van de Amsterdammers, al was hij eigenlijk helemaal niet van plan om zijn thuisland te verlaten.

"Mika wilde eigenlijk supergraag bij Genk blijven", vertelt broer Matz Godts in gesprek met De Telegraaf. "Het was zijn doel om te debuteren op het hoogste niveau van België. Maar het werd een heel gedoe. Ze gaven hem niet de kans en het werd een beetje een kwestie van een gebrek aan vertrouwen. Mika wilde wel bijtekenen, maar alleen als hij ook minuten zou krijgen."

En daar liep het spaak voor Godts bij de Belgische club. "Hij mocht steeds wel op de bank zitten als zestiende man bij de warming-up, maar daarna moest hij dan op de tribune gaan zitten. Zoiets is niet leuk. Dat geeft geen vertrouwen aan een speler. En toen kwam Ajax", aldus de broer van de Ajacied.