Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Mika Godts heeft bevestigd dat er gesprekken lopen met Paris Saint-Germain. De aanvaller van Ajax benadrukt echter dat zijn reserverol tegen PEC Zwolle niets met een mogelijke transfer te maken had, maar uitsluitend met fysieke klachten.
"Ik had gisteren (zaterdag, red.) al een beetje last op de training. We hadden afgesproken dat we zouden kijken tijdens de warming-up en ik had toch wel net te veel last", vertelt Godts aan ESPN. "Ik heb met de trainer besproken dat het beter is om de laatste twintig minuten te eindigen, dan er al na twintig minuten uit te gaan."
De Belg begrijpt dat zijn plek op de bank tot speculaties leidde, maar ontkent dat een transfer daar iets mee te maken had. "Nee, ik denk en hoop dat de mensen mij goed genoeg kennen dat ik een professional ben. Als ik echt niet had willen spelen, had ik de laatste twee wedstrijden ook niet gespeeld. Ik hou van Ajax en ik ben hier groot geworden. Ik ben blij dat ik hier nog kan spelen. Het was puur om te kijken wat het slimste was."
Godts bevestigt vervolgens dat PSG met Ajax in gesprek is over een transfer. "Ik ben net van het veld gestapt en eerlijk gezegd hoor ik het pas als er iets gebeurt. Tuurlijk weet ik van mijn zaakwaarnemer wat er speelt. Maar er zijn gesprekken. Ik ga niet zeggen dat het niet waar is, want dan gaat niemand mij meer serieus nemen."
Tot slot benadrukt de buitenspeler dat hij zich volledig blijft inzetten zolang een transfer niet is afgerond. "Wat wel uit de wereld moet, is dat mensen denken dat ik niet wilde spelen. Zolang er geen akkoord is, zal ik elke minuut spelen."
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