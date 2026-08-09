Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Gijs Kila
bron: ESPN
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts heeft bevestigd dat er gesprekken lopen met Paris Saint-Germain. De aanvaller van Ajax benadrukt echter dat zijn reserverol tegen PEC Zwolle niets met een mogelijke transfer te maken had, maar uitsluitend met fysieke klachten.

"Ik had gisteren (zaterdag, red.) al een beetje last op de training. We hadden afgesproken dat we zouden kijken tijdens de warming-up en ik had toch wel net te veel last", vertelt Godts aan ESPN. "Ik heb met de trainer besproken dat het beter is om de laatste twintig minuten te eindigen, dan er al na twintig minuten uit te gaan."

De Belg begrijpt dat zijn plek op de bank tot speculaties leidde, maar ontkent dat een transfer daar iets mee te maken had. "Nee, ik denk en hoop dat de mensen mij goed genoeg kennen dat ik een professional ben. Als ik echt niet had willen spelen, had ik de laatste twee wedstrijden ook niet gespeeld. Ik hou van Ajax en ik ben hier groot geworden. Ik ben blij dat ik hier nog kan spelen. Het was puur om te kijken wat het slimste was."

Godts bevestigt vervolgens dat PSG met Ajax in gesprek is over een transfer. "Ik ben net van het veld gestapt en eerlijk gezegd hoor ik het pas als er iets gebeurt. Tuurlijk weet ik van mijn zaakwaarnemer wat er speelt. Maar er zijn gesprekken. Ik ga niet zeggen dat het niet waar is, want dan gaat niemand mij meer serieus nemen."

Tot slot benadrukt de buitenspeler dat hij zich volledig blijft inzetten zolang een transfer niet is afgerond. "Wat wel uit de wereld moet, is dat mensen denken dat ik niet wilde spelen. Zolang er geen akkoord is, zal ik elke minuut spelen."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws