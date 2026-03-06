Meldingen
Mika Godts verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand februari

bron: Eredivisie
Mika Godts wint Eredivisie Johan Cruijff Talent van de Maand
Mika Godts wint Eredivisie Johan Cruijff Talent van de Maand Foto: © Eredivisie

Mika Godts kan terugkijken op een goede maand februari. De aanvaller van Ajax is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. 

Godts was in februari bij vier doelpunten betrokken. De Belg maakte twee doelpunten tegen Fortuna Sittard en één tegen NEC. Tegen de Limburgers gaf hij ook nog een assists op Rayane Bounida. Daarnaast noteerde Godts elf schoten, tien gecreëerde kansen en de meeste dribbels in de competitie: 29, waarvan negen succesvol.

Het is de tweede keer dat Godts is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. In november kreeg de Ajacied de prijs ook al. 

