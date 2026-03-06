Het laatste Ajax Nieuws
Mika Godts verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand februari
Mika Godts wint Eredivisie Johan Cruijff Talent van de Maand Foto: © Eredivisie
Mika Godts kan terugkijken op een goede maand februari. De aanvaller van Ajax is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand.
Godts was in februari bij vier doelpunten betrokken. De Belg maakte twee doelpunten tegen Fortuna Sittard en één tegen NEC. Tegen de Limburgers gaf hij ook nog een assists op Rayane Bounida. Daarnaast noteerde Godts elf schoten, tien gecreëerde kansen en de meeste dribbels in de competitie: 29, waarvan negen succesvol.
Het is de tweede keer dat Godts is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. In november kreeg de Ajacied de prijs ook al.
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Ajax-beul eerlijk: "Heb er lange tijd niets meer over gehoord"
Mika Godts verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand februari
Grim sprak met Cruijff: "Dat is ook helemaal niet aan de orde"
Wint Ajax wel in Groningen? BetMGM pakt weer uit met mooie odds
Verweij kritisch op ontslagen Ajacied: "Die huilverhalen van hem"
Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"
Ajax tegen FC Groningen nog zonder geblesseerde zomeraankoop
Lukkien meldt goed nieuws: sterkhouder terug in de wedstrijdselectie
Grim waarschuwt Ajax: "Dat kan die rode lap op een stier zijn"
Vink waarschuwt Ajax: "Het verschil met AZ is maar vijf punten"
Meer nieuws
Grote verandering op komst in Eredivisie? "Farioli deed het ook"
Vahle stoort zich aan collega-journalisten: "Echt heel irritant"
VIDEO | Oud-Ajax-keeper beschoten met vuurwerk door eigen fans
Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"
Van der Gijp stoort zich aan columnist: "Hij zegt altijd..."
Mika Godts wil niks weten van revanche: "Dat gun ik ze niet"
Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"
Talent van FC Twente: "Op mijn 15de kon ik al bij Ajax terecht"
Ajacieden konden niet overweg: "Zij gunden elkaar gewoon niets"
Erik ten Hag over oud-Ajacied: "Vanaf dag één hele hoge normen"
Ouder nieuws
Kieft positief over Ajax-aanvaller: "Die vind ik beter dan Brobbey"
Vertongen over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Weergaloos, fenomeen"
Wim Kieft geeft Ajax transferadvies: "Bij Ajax kan hij zo mee"
'Ajax toont interesse in Nederlander (19), maar kent concurrentie'
Godts niet opgeroepen vanwege WK? "Heeft met timing te maken"
Spaan over verhuurde Ajacied: "Liet PSV'ers trillen van onzekerheid"
'Óscar García nu al op lijstje bij twee clubs uit Eredivisie'
Van Schaik over Ajax-uitspraak Schreuder: "Dat was het meer"
Godts wees Jong België af: "Mensen weten niet wat er speelt"
Amsterdamse wethouder brengt Ajax in verlegenheid: "Club adopteren"
Video’s
Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"
Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"
Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"
Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"
Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"
PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"
Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"
0 reacties