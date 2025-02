Mika Godts vindt steun: "Hij leert mij ook om rustig te blijven"

Zijn ploeggenoten, zoals Bertrand Traoré, maken een belangrijk verschil in zijn groei. "Traoré is de rust zelve", vertelt Godts. "Hij leert mij ook om rustig te blijven. Hij heeft veel meegemaakt, bij veel clubs, en heeft dus veel ervaring. Hij weet in bepaalde situaties wat het beste is om te doen. Als het wat minder gaat of er iets minder lukt bij mij, dan zegt hij dat ik rustig moet blijven en dat mijn kwaliteiten altijd naar boven komen."

Godts is duidelijk iemand die openstaat voor advies en leren van anderen. "Ik probeer te luisteren naar de ervaren spelers, zoals Henderson, Traoré en Akpom. Traoré en Akpom spelen op mijn positie, dus daar kan ik veel van leren. Van Henderson leer ik meer het zakelijke van het voetbal."

Het is niet alleen maar bewondering voor de ervaring van zijn teamgenoten. Godts is een jonge speler die zelf ook durft op te komen voor zijn eigen visie, zelfs als dat betekent dat hij het soms niet eens is met oudere teamleden. Zo ontstond er onlangs een openlijke clash met routinier Steven Berghuis tijdens de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Berghuis was van mening dat Godts hem twee keer over het hoofd had gezien. Godts blikt daar met een glimlach op terug: "In de tweede helft moest ik ‘m afleggen, maar in de eerste helft moest ik wel zelf schieten. Dat was een goede redding van de keeper."

Hoewel Godts niet volledig akkoord ging met Berghuis, begrijpt hij de boodschap van de ervaren aanvaller. "Ik ben het dus niet helemaal met hem eens, maar ik denk dat hij vooral bedoelt dat ik voor het doel meer moet kijken. Steven is ook altijd begaan met mij. Hij kwam daarna ook naar me toe en zei dat wij elkaar moeten laten scoren als aanvallers. Daar heeft hij ook gelijk in."