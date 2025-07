Mika Godts vol lof: "Hij heeft heel de groep beter gemaakt"

Jordan Henderson is vertrokken bij Ajax. Mika Godts baalt ervan. In een lang interview met de club vertelt hij over de Engelsman en over de stappen die de speler zelf al heeft genomen en nog wil maken.

"Het is gewoon jammer. Jordan was voor ons een heel belangrijke speler: binnen het veld, maar ook daarbuiten. Hij heeft heel de groep beter gemaakt", zegt Godts middels de clubkanalen van Ajax. "Ik heb veel kunnen leren over wat hij deed en zei, al hebben we ook vaak discussies gehad. Toch was het voor mij goed om het van hem te horen. Dat heeft mij ook sterker gemaakt."



Godts denkt dat Ajax zichzelf kan verbeteren ten opzichte van het afgelopen jaar. "Ik verwacht sowieso dat we het minimaal even goed gaan doen als vorig seizoen. Maar met als verschil om het nu af te maken en gewoon weer een prijs naar Amsterdam te halen. Persoonlijk wil ik daar een mooie rol in hebben en me net zoals vorig seizoen laten zien. Alleen wil ik nog meer een killer worden en proberen nog belangrijker te worden voor het team.”"

Een hoger rendement is prioriteit één bij buitenspeler Godts. "Als je naar mijn cijfers voor januari kijkt, toen zat het wel goed. Daarna is het wel minder geworden. Als ik stappen wil zetten, moet ik het een heel seizoen vasthouden."