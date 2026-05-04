"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Ajax wist in de absolute slotfase alsnog een punt over te houden aan het duel tegen PSV. Voormalig international Theo de Jong bekeek de wedstrijd en stelt enkele Ajacieden op in zijn Elftal van de Week.
"Veel speeltijd kreeg Kasper Dolberg niet van de nieuwe trainer van Ajax", begint De Jong over de spits in De Telegraaf. "Door de ziekte van Wout Weghorst startte hij in de basis. Dolberg speelde vooral een heel goede eerste helft. Hij diende als aanspeelpunt, kopte ballen door, maar was ook ijzersterk aan de bal. Hij verdient een nieuwe kans."
Ook Mika Godts krijgt een plekje in het Elftal van de Week van de oud-international. "Mika Godts van Ajax was tegen PSV misschien iets te veel op zoek naar persoonlijk succes. Dat kwam er uiteindelijk op een moment dat weinig mensen het nog verwachtten. Met een uitstekende uithaal van buiten de zestien schoot hij Ajax naast de landskampioen. Dankzij de Belg kunnen de Amsterdammers de play-offs om Europees voetbal mogelijk nog ontlopen", aldus De Jong.
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"
García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen
Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"
Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"
Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"