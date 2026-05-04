"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"

Ajax wist in de absolute slotfase alsnog een punt over te houden aan het duel tegen PSV. Voormalig international Theo de Jong bekeek de wedstrijd en stelt enkele Ajacieden op in zijn Elftal van de Week.

"Veel speeltijd kreeg Kasper Dolberg niet van de nieuwe trainer van Ajax", begint De Jong over de spits in De Telegraaf. "Door de ziekte van Wout Weghorst startte hij in de basis. Dolberg speelde vooral een heel goede eerste helft. Hij diende als aanspeelpunt, kopte ballen door, maar was ook ijzersterk aan de bal. Hij verdient een nieuwe kans."

Ook Mika Godts krijgt een plekje in het Elftal van de Week van de oud-international. "Mika Godts van Ajax was tegen PSV misschien iets te veel op zoek naar persoonlijk succes. Dat kwam er uiteindelijk op een moment dat weinig mensen het nog verwachtten. Met een uitstekende uithaal van buiten de zestien schoot hij Ajax naast de landskampioen. Dankzij de Belg kunnen de Amsterdammers de play-offs om Europees voetbal mogelijk nog ontlopen", aldus De Jong.