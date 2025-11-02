Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Mika Godts: "We waren niet verrast, ons plan lukte nog steeds"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

Ajax kwam zaterdagavond niet langs sc Heerenveen. In de Johan Cruijff ArenA bleef het bij 1-1, waardoor de Amsterdammers een punt moesten delen met de Friezen.

Over de strategie van SC Heerenveen zegt Mika Godts: de ploeg van Robin Veldman zette hoog druk, maar dat verraste hem niet. "Ons mid-block stond gewoon goed. We gaven weinig weg, denk ik. We waren niet verrast. Ons plan lukte nog steeds."

Toch zag Godts dat Ajax in de eerste helft slordig speelde. "Het zijn gewoon persoonlijke keuzes en fouten. Dat hoort erbij. Iedereen probeert eronder uit te voetballen en dan hoort het er in sommige wedstrijden bij dat je ook foutjes gaat maken. Natuurlijk heb je dat liever niet", aldus de Belg.

Tegen SC Heerenveen speelde Godts met Owen Wijndal achter zich, terwijl in de vorige wedstrijd tegen FC Twente Baas als linksback begon. Over het verschil tussen de twee spelers zegt Godts: "Ik denk dat Owen gewoon iets meer de drive naar voren heeft. Baas is natuurlijk meer een centrale verdediger."

"Beiden zijn goed op die positie, maar ik denk dat Owen iets meer drive naar voren heeft." Verder wordt Godts gevraagd of hij dit seizoen fitter is dan voorheen. "Ik ben weer een jaar ouder, dus ook weer een jaar verder in mijn professionaliteit. Dat helpt mij ook om zo snel mogelijk te herstellen. Daardoor denk ik dat ik meerdere wedstrijden achter elkaar negentig minuten kan spelen", deelt hij.

