Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mika Godts wil niks weten van revanche: "Dat gun ik ze niet"

Gijs Kila
bron: ESPN
Mika Godts met Kian Fitz-Jim
Mika Godts met Kian Fitz-Jim Foto: © Pro Shots

Mika Godts kijkt met extra motivatie uit naar het uitduel van Ajax met FC Groningen. De Belgische buitenspeler heeft nog altijd slechte herinneringen aan het duel van vorig seizoen in De Euroborg, toen Ajax in de slotfase een voorsprong verspeelde en de titel uiteindelijk aan PSV moest laten.

In gesprek met ESPN werd Godts gevraagd of hij nog littekens heeft overgehouden aan dat moment. "Dat gun ik ze niet", zegt de Ajax-aanvaller, doelend op Groningen. Wanneer Hans Kraay jr. doorvraagt wie hij precies bedoelt, is Godts duidelijk: "Groningen."

De Belg geeft toe dat de gebeurtenissen van die avond hem flink hebben geraakt. "Die dag was heel raar, en heel naar. Ik heb er die week wel van wakker gelegen. Daarna was het klaar. Maar het was niet de beste week uit mijn leven."

Ajax speelt zaterdag om 16.30 uur in Groningen en Godts hoopt dat de ploeg dit keer wel met een goed resultaat vertrekt. De vleugelspeler is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij de Amsterdammers met zijn doelpunten en assists.

Ondanks de interesse die vaak ontstaat rond talentvolle spelers, denkt Godts voorlopig nog niet aan een vertrek uit Amsterdam. "Ik wil echt een prijs pakken hier", zegt hij. "Ik wil gewoon het lekkere gevoel meemaken bij Ajax. Dat heb ik vorig jaar gemist op het einde van het seizoen. Dat is iets wat ik hier wil meemaken, omdat het zo’n mooie club is."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
René van der Gijp

Van der Gijp stoort zich aan columnist: "Hij zegt altijd..."

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties