Mika Godts wil niks weten van revanche: "Dat gun ik ze niet"

Mika Godts kijkt met extra motivatie uit naar het uitduel van Ajax met FC Groningen. De Belgische buitenspeler heeft nog altijd slechte herinneringen aan het duel van vorig seizoen in De Euroborg, toen Ajax in de slotfase een voorsprong verspeelde en de titel uiteindelijk aan PSV moest laten.

In gesprek met ESPN werd Godts gevraagd of hij nog littekens heeft overgehouden aan dat moment. "Dat gun ik ze niet", zegt de Ajax-aanvaller, doelend op Groningen. Wanneer Hans Kraay jr. doorvraagt wie hij precies bedoelt, is Godts duidelijk: "Groningen."

De Belg geeft toe dat de gebeurtenissen van die avond hem flink hebben geraakt. "Die dag was heel raar, en heel naar. Ik heb er die week wel van wakker gelegen. Daarna was het klaar. Maar het was niet de beste week uit mijn leven."

Ajax speelt zaterdag om 16.30 uur in Groningen en Godts hoopt dat de ploeg dit keer wel met een goed resultaat vertrekt. De vleugelspeler is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij de Amsterdammers met zijn doelpunten en assists.

Ondanks de interesse die vaak ontstaat rond talentvolle spelers, denkt Godts voorlopig nog niet aan een vertrek uit Amsterdam. "Ik wil echt een prijs pakken hier", zegt hij. "Ik wil gewoon het lekkere gevoel meemaken bij Ajax. Dat heb ik vorig jaar gemist op het einde van het seizoen. Dat is iets wat ik hier wil meemaken, omdat het zo’n mooie club is."