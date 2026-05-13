Mika Godts wint fraaie troffee met zijn treffer tegen NAC Breda
Ondanks de late nederlaag van AFC Ajax tegen FC Utrecht afgelopen zondag in blessuretijd, was er woensdag toch reden voor een glimlach in Amsterdam. Op sportcomplex de Toekomst viel er namelijk een prijs te vieren voor Mika Godts, zo meldt Ajax.
De Belgische buitenspeler ontving daar de trofee voor Goal of the Month april. Zijn schitterende treffer in het uitduel met NAC Breda werd door de fans verkozen tot de mooiste Ajax-goal van de maand. De onderscheiding wordt mogelijk gemaakt door Curaçao. Het moment in het Rat Verlegh Stadion op 25 april was er één voor de boeken. Vlak voor rust nam Godts de bal aan en begon aan een indrukwekkende solo die al snel alle aandacht opeiste. In de 41ste minuut zette hij zijn actie in, waarna hij zich door de Bredase defensie heen slalomde.
Met een dribbel die door sommigen werd omschreven als "Zlatan-achtig", liet Godts uiteindelijk zeven tegenstanders inclusief de doelman kansloos. In nog geen tien seconden rondde hij zijn individuele meesterwerk af en zette hij een doelpunt neer dat direct de geschiedenisboeken van Ajax haalde.
Ook bij ESPN was er nauwelijks twijfel over de schoonheid van de treffer. "Een waanzinnige dribbel om te zoenen zo mooi," klonk het commentaar. Een kwalificatie die de goal perfect samenvatte. Gefeliciteerd, Mika!
