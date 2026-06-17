Mika Godts wordt gemist bij België: "Ideaal om in te zetten"
Mika Godts ontbreekt deze zomer op het WK met België, maar volgens Steven Berghuis had de Ajacied van waarde kunnen zijn voor de Rode Duivels. De ervaren middenvelder annex aanvaller sprak zich tijdens de wedstrijd tussen België en Egypte uit over zijn ploeggenoot.
Godts beleefde een uitstekend seizoen in Amsterdam. De Belgische buitenspeler was in 34 Eredivisie-wedstrijden goed voor zeventien doelpunten en dertien assists, maar zag desondanks geen WK-uitnodiging op de mat vallen.
Bij de NOS werd Berghuis gevraagd naar het ontbreken van de Ajacied in de Belgische selectie. De routinier begrijpt dat de concurrentie groot is, maar ziet wel kwaliteiten die van pas hadden kunnen komen. "Hij heeft veel concurrentie", aldus Berghuis.
Tijdens de openingswedstrijd tegen Egypte keek België bij rust tegen een 1-0 achterstand aan. Volgens Berghuis had een speler als Godts in zo’n situatie mogelijk een verschil kunnen maken. "Hij is nog vrij in zijn hoofd. Hij is jong, fris. Als joker, zeg maar. Hij is ook onbevangen."
Ook analist Kenneth Perez ziet de kwaliteiten van de buitenspeler, al plaatst hij daarbij wel een kanttekening. "Als hij het niveau aan zou tikken zoals bij Ajax, is hij nu ideaal om in te zetten", stelt Perez. "Dat is natuurlijk ook maar de vraag. Het niveau is wel iets hoger. Dat weet je niet helemaal."
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