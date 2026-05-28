Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Mika Godts was één van de weinige lichtpuntjes in het voorbije seizoen van Ajax. De Belgische vleugelaanvaller was bij veel Amsterdamse treffers betrokken en dat is terug te zien in zijn geschatte waarde.
Transfermarkt schatte hem namelijk in maart van dit jaar nog op een transferwaarde van zo'n 25 miljoen euro, maar in een paar maanden tijd is dat bedrag flink opgeschroefd. Het medium taxeert Godts eind mei 2026 namelijk op een geschatte marktwaarde van 35 miljoen euro. Liefst tien miljoen euro meer dan een kleine drie maanden geleden.
Zoals eerder gemeld heeft Godts een productief seizoen achter de rug in het shirt van Ajax. In alle competities speelde hij 44 officiële wedstrijden, waarin hij 17 keer wist te scoren. 15 keer gaf hij de assist bij een Amsterdamse treffer en al deze prestaties leverden hem onlangs de uitverkiezing tot VriendenLoterij Eredivisie Talent van het Jaar op.
