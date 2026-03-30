2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Mikautadze blijft scoren en nadert record van Shota Arveladze

Georges Mikautadze
Georges Mikautadze Foto: © Pro Shots

Georges Mikautadze mag zich bijna topscorer aller tijden Georgië noemen. De spits nadert Shota Arveladze. 

De voormalig spits van Ajax maakte zondagavond twee doelpunten in de 0-2 oefenzege op Litouwen. Daarmee komt de aanvaller van Villareal na 43 interlands op 23 goals. Mikautadze passeert zo weer Kvicha Kvaratsklhelia en staat nog maar drie doelpunten achter topscorer aller tijdens Arveladze. De voormalig spits van onder meer Ajax en AZ maakte 26 goals voor de nationale ploeg.

Mikautadze kende een weinig succesvolle periode bij Ajax en vertrok na een halfjaar weer naar Frankrijk. Na een goede periode in Ligue 1 verdiende hij een transfer naar Villaereal. 

