Mike van der Hoorn duidelijk: "Geen van beide Ajax-spitsen"

"Ik moet even bijkomen", begint Mike van der Hoorn tegenover RTV Utrecht. "In het begin wilden we hoog druk zetten en Ajax is balvast. Toen gingen we iets meer inzakken en kregen we meer grip. Dan ben je gewoon gevaarlijk met die gasten voorin", verklaart de FC Utrecht-aanvoerder.

"Je voelt echt die extra energie door het publiek dat vol achter je staat. Als je dit ook elke week doet, is de angel er een beetje uit, dus het was echt een prachtige middag. Als die adrenaline door je lijf giert, voel je je onoverwinnelijk. Je voelde gewoon dat er wat te halen viel", vertelt de 32-jarige.

"We moeten normaal blijven. Dit kan een fantastisch seizoen worden en daar zijn we nu hard naar op weg. We hebben 59 punten nu en alles is in eigen hand. Misschien zit er wel meer in. Als je blijft winnen, kan alles gebeuren", vervolgt hij.

"Na de wedstrijd ben ik kritisch op dingen, dan ben ik met het spel bezig", vertelt de centrale verdediger. "Maar als ik straks thuis ben en alle reacties lees, dan gaat het meer leven."

Was het Brian Brobbey of Wout Weghorst waar hij het prettig vindt om tegenover te staan? "Geen van beiden. Het zijn spitsen van het Nederlands elftal en hebben allebei hun specifieke kwaliteiten. Maar je moet een team hebben dat jou zo veel mogelijk in de positie brengt waarin je je duels goed kunt spelen, en dat hebben ze allemaal gedaan", aldus Van der Hoorn.