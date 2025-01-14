Mike van der Hoorn over tijd bij Ajax: "We werden opgewacht"

Mike van der Hoorn blijft een onmisbare schakel in het succes van FC Utrecht. Het team blijft vriend en vijand verrassen door steevast mee te draaien in de top van de Eredivisie. Afgelopen zondag onderstreepte FC Utrecht hun sterke vorm door Feyenoord te verslaan. In een interview met het Algemeen Dagblad blikte Van der Hoorn terug op zijn carrière en de huidige prestaties van zijn ploeg.

"Het gaat lekker. En het is fijn om de erkenning daarvoor te krijgen," aldus Van der Hoorn. Hij voegde daaraan toe: "Alleen: bij onder meer Swansea heb ik, op een veel hoger niveau, ook al een uitstekende fase gehad. Vaststaat dat ik mijn leeftijd alleen maar als een plus zie, zeker omdat ik lichamelijk top in elkaar zit."

De ervaren verdediger benadrukt dat hij zijn leeftijd niet als een nadeel ervaart, maar juist als een meerwaarde. Zijn fysieke topconditie en ervaring helpen hem om zijn team naar een hoger niveau te tillen.

Van der Hoorn sprak ook over een gedenkwaardige ervaring uit zijn tijd bij Ajax. "Voorbeeldje: ik weet nog dat we met Ajax ooit in een geblindeerde bus naar de Kuip moesten en in Rotterdam vervolgens werden opgewacht door een massa Feyenoord-fans. Geloof me: dat maakt indruk op een jonge voetballer. Dan schieten de zenuwen wel even door je lijf. Opeens besef je dan: ‘Oei, dit is menens’."