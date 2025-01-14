Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mike van der Hoorn over tijd bij Ajax: "We werden opgewacht"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Mike van der Hoorn na het duel tegen PSV
Mike van der Hoorn na het duel tegen PSV Foto: © Pro Shots

Mike van der Hoorn blijft een onmisbare schakel in het succes van FC Utrecht. Het team blijft vriend en vijand verrassen door steevast mee te draaien in de top van de Eredivisie. Afgelopen zondag onderstreepte FC Utrecht hun sterke vorm door Feyenoord te verslaan. In een interview met het Algemeen Dagblad blikte Van der Hoorn terug op zijn carrière en de huidige prestaties van zijn ploeg.

"Het gaat lekker. En het is fijn om de erkenning daarvoor te krijgen," aldus Van der Hoorn. Hij voegde daaraan toe: "Alleen: bij onder meer Swansea heb ik, op een veel hoger niveau, ook al een uitstekende fase gehad. Vaststaat dat ik mijn leeftijd alleen maar als een plus zie, zeker omdat ik lichamelijk top in elkaar zit."

De ervaren verdediger benadrukt dat hij zijn leeftijd niet als een nadeel ervaart, maar juist als een meerwaarde. Zijn fysieke topconditie en ervaring helpen hem om zijn team naar een hoger niveau te tillen.

Van der Hoorn sprak ook over een gedenkwaardige ervaring uit zijn tijd bij Ajax. "Voorbeeldje: ik weet nog dat we met Ajax ooit in een geblindeerde bus naar de Kuip moesten en in Rotterdam vervolgens werden opgewacht door een massa Feyenoord-fans. Geloof me: dat maakt indruk op een jonge voetballer. Dan schieten de zenuwen wel even door je lijf. Opeens besef je dan: ‘Oei, dit is menens’."

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jack van Gelder

Van Gelder over arbitrage: "Topclubs worden thuis anders behandeld"

0
Kenneth Perez

Perez ziet uitblinker bij Ajax-AZ: "Speelde Ajax helemaal aan gort"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mike van der Hoorn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd