Mike Verweij: "Ajax heeft de beste speler van de Eredivisie"

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn het niet eens over wie de beste speler van de Eredivisie is in een nieuwe aflevering van de Kick-off -podcast van De Telegraaf .

Driessen is overtuigd van de Feyenoorder. "Paixão is natuurlijk bezig om zich naar een grote club te spelen", zegt hij. "Hij is op dit moment gewoon de speler van de Eredivisie, bij afwezigheid van Jordy Clasie, die ik daarvoor de beste vond, en in de eerste seizoenshelft Malik Tillman. Die kwam terug en bracht wel wat teweeg bij PSV, maar niet zodanig dat hij het verschil kon maken."

Driessen benadrukt het verschil dat Paixão maakt bij Feyenoord. "Zonder Paixão was het een stuk minder geweest. Daarvoor heb je hem natuurlijk ook in dienst, maar je moet het ook laten zien. En als je dat dan afzet tegen Noa Lang… die doet het gewoon nooit. Paixão doet het iedere wedstrijd", benadrukt hij.

Mike Verweij is het niet eens met Driessen. "Maar de beste speler van het seizoen speelt natuurlijk bij de kampioen. En dat is Kenneth Taylor", stelt hij. "Zeker als hij dit niveau weet vast te houden en Ajax kampioen weet te maken. Ik vind dat Kenneth Taylor de verpersoonlijking is van het dramatische vorige seizoen. Hij werd uitgefloten en bespot door zijn eigen supporters, zoals wel meer Ajax-spelers in het verleden is overkomen. Dit seizoen heeft hij zich geweldig herpakt en zich ook weer in het Nederlands elftal geknokt. Hij is echt dé motor van dit Ajax", aldus de Ajax-clubwatcher.