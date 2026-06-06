Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

Stefan

Mike Verweij heeft bevestigd dat Ajax interesse heeft in doelman Marc-André ter Stegen. De kans dat de Duitse goalie volgend seizoen in Amsterdam te bewonderen is, is echter klein.

"Cruijff heeft veel lijntjes uitgelegd, dus hij voorspelde al binnen Ajax dat er dagelijks spelers met Ajax gelinkt gaan worden", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ter Stegen is een serieuze optie, als hij bereid is om heel veel salaris te laten gaan. Vanwege een privésituatie wil hij ook erg graag terug naar Duitsland of daar in de buurt. Dat kan helpen voor Ajax."

"Hij is gewoon één van de grootverdieners bij FC Barcelona", gaat de journalist verder. "Dus het is gewoon een compleet onmogelijke missie. Hij zal echt heel veel water bij de wijn moeten doen als hij écht een serieuze optie wil worden, maar dat is hij op dit moment niet."

"Cruijff zet gewoon zo hoog mogelijk in en dan kijkt hij wat er goed valt. Als dat niet lukt, moet je steeds een stukje lager gaan zoeken, maar dat is wel heel goed. Je moet hoog inzetten om te kunnen verrassen. Uiteindelijk zullen we wel zien wie hij naar Ajax weet te halen", aldus Verweij.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Erik Botheim

'Erik ten Hag verkiest Noorse goalgetter boven Wout Weghorst'

0
Mika Godts met zijn vrouw Haifa Salem Ali

'Bayern München denkt aan Mika Godts': "Hij is een stuk goedkoper"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

0
Ruud Gullit

Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"

0
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"

0
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

Deze nieuwe spelregels op het WK gelden straks ook voor Ajax

Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"

KNVB kritisch na Ajax-duel: "Het was beter geweest om te stoppen"

VIDEO | Schrikmoment op Oranje-training na charge op oud-Ajacied

'Ajax in vergevorderd stadium met 17-jarig toptalent uit Ierland'

Bartina Koeman krijgt chemo tegen kanker: "Behandeling slaat aan"

Cristian Chivu baalt: "Hij had een clausule in zijn contract"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws