Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

Mike Verweij heeft bevestigd dat Ajax interesse heeft in doelman Marc-André ter Stegen. De kans dat de Duitse goalie volgend seizoen in Amsterdam te bewonderen is, is echter klein.

"Cruijff heeft veel lijntjes uitgelegd, dus hij voorspelde al binnen Ajax dat er dagelijks spelers met Ajax gelinkt gaan worden", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ter Stegen is een serieuze optie, als hij bereid is om heel veel salaris te laten gaan. Vanwege een privésituatie wil hij ook erg graag terug naar Duitsland of daar in de buurt. Dat kan helpen voor Ajax."

"Hij is gewoon één van de grootverdieners bij FC Barcelona", gaat de journalist verder. "Dus het is gewoon een compleet onmogelijke missie. Hij zal echt heel veel water bij de wijn moeten doen als hij écht een serieuze optie wil worden, maar dat is hij op dit moment niet."