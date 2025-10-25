Mike Verweij blikt terug: "Dat is een enorme ketser van Ajax geweest"

"Peter Bosz is een bewezen toptrainer en ik vond het heel opvallend...", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Louis van Gaal gaf een persconferentie voor Serious Request van 3FM en hij zei daar dat de afgelopen twee jaar bij Ajax echt rampzalig zijn geweest en dat Heitinga daar nu de consequenties van ondervind."

De Ajax-watcher legt de link naar de zomer van 2023, toen PSV de huidige hoofdtrainer aanstelde. Ook Ajax zocht destijds naar een eindverantwoordelijke, maar besloten om voor Maurice Steijn te gaan. "Bijna iedereen bij Ajax schreeuwde toentertijd om Peter Bosz. Hij was beschikbaar, maar er werd niet voor Bosz gekozen. Dat is natuurlijk ook een enorme ketser geweest", aldus Verweij.