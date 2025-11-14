Mike Verweij: "Dat heeft te maken met de blessure van Weghorst"

"Volgens mij hebben wij die gisteren (donderdag, red.) bij Feyenoord gezien, of niet? Hij scoorde de winnende tegen Excelsior. Dat was wel echt heel erg leuk om te zien", vertelt Verweij. "Ik ben een tijdje geleden naar een bekerwedstrijd geweest van Telstar Onder 21 tegen Feyenoord. Dan zie je wel dat die jongen gigantisch veel heeft en ook heel erg op zijn vader lijkt qua voetbal. Ik denk dat hij wel de spits van de toekomst van het Nederlands elftal kan worden."

Emmanuel Emegha zit er wel voor het eerst bij. "Dat heeft te maken met de blessure van Weghorst", vervolgt Verweij. "Het stond al in de planning bij Koeman om dat een keer te gaan doen. Hij wil een aantal jongeren bekijken en meenemen naar het WK. Of dat dan Emegha is, dat weet ik niet. Dit is een prachtige kans voor die jongen om zich te laten zien", constateert hij.

Valentijn Driessen ziet dat de voormalig Sparta Rotterdam-spits unieke kwaliteiten heeft. "Hij is niet echt een verfijnde technicus. Hij is geen Patrick Kluivert. Maar goed, daar is er maar één van", beseft hij. "Hij is wel iemand die sleurt, die werkt en die de gaten in springt. Die kort combineert: kaatst en direct weg. Dat soort spelers heeft het Nederlands elftal niet echt veel. Ze willen allemaal het liefst in de bal spelen. Dat begrijp ik ook wel, want voetbal is het leukste met een bal. Het rennen op zich, daarvoor ga je op atletiek", aldus Driessen.

"Emegha kan het wel opbrengen. Hij duikt wel de gaten in. Zo'n speler heeft het Nederlands elftal niet", weet hij. "Daarbij is hij heel snel. Op een WK kom je ook landen tegen die je wel vastzetten. Dat zijn er niet veel, want negen op de tien landen durft dat niet. Dan zou hij wel een wapen kunnen zijn. Daar moet je als bondscoach ook aan denken. Je moet voldoende wapens hebben om ook tegen Argentinië Brazilië of Argentinië het verschil te kunnen maken. Misschien dat Emegha daar wel een rol in kan spelen, mits hij het niveau heeft", benadrukt Driessen.