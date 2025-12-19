Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Mike Verweij enthousiast: "Hij kan wel een keer bij Ajax passen"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij in de studio van De Telegraaf
Mike Verweij in de studio van De Telegraaf Foto: © Screenshot De Telegraaf

Mike Verweij denkt dat Dick Schreuder wel bij Ajax of PSV zou passen. De trainer is bezig aan een goed seizoen met NEC. 

Verweij is erg te spreken over Schreuder. "Het is een trainer die vasthoudt aan zijn visie", begint hij in Kick-off van de Telegraaf. "Het is af en toe vrij roekeloos, maar wel prachtig om te zien. Ik heb daar met Wilco van Schaik, de algemeen directeur, ook over gesproken en hij zei: Het wordt een hele opgave om een volgende trainer te vinden voor NEC, want het publiek gaat altijd met een heerlijk gevoel naar huis." 

Schreuder wordt hier en daar al gelinkt aan Ajax en dat is volgens Verweij niet gek. "Ik denk dat Schreuder uiteindelijk wel een keer bij Ajax kan passen. Ik denk dat hij ook heel serieus bij PSV in beeld zal zijn als Peter Bosz de opvolger van Ronald Koeman bij Oranje wordt", voorspelt hij. "Ik zou het heel gek vinden als hij daar niet op een lijstje staat."

