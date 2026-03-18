Mike Verweij: "Feyenoord is gewoon de favoriet in De Klassieker"

Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax, de nummer vier van de Eredivisie. Het verschil tussen beide clubs is slechts vijf punten en De Telegraaf-verslaggever Mike Verweij kijkt dan ook uit naar het duel in De Kuip.

Hij sluit niet uit dat de thuisclub 'gewoon' weer drie punten pakt. "Feyenoord is gewoon de favoriet in De Klassieker", vertelt hij in de podcast Kick-Off. "Ajax heeft nu één goede wedstrijd gespeeld. Als (Tobias, red.) Lauritsen gewoon die 1-0 binnenkopt, moet je maar zien hoe het afloopt", blikt Verweij terug.

Valentijn Driessen is het niet met zijn collega eens. "Natuurlijk is Ajax gewoon de favoriet. Wat Mike nu doet, is indekken", legt hij uit. "Als je Ajax en Feyenoord ziet, is het een wereld van verschil. Ook vorige week speelde Feyenoord zo verschrikkelijk slecht. Bij Ajax is er echt iets veranderd, dat geven de spelers ook aan", besluit Driessen na de ruime zege van de club uit Amsterdam. Sparta Rotterdam werd afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena met 4-0 verslagen.