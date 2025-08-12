Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Het laatste Ajax Nieuws

Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"

Niek
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Telstar, maar op de tribunes en op social media was er veel gemor over het spel van de club uit Amsterdam. Verslaggever Mike Verweij toont zich echter realistisch en verwacht dat het snel beter zal gaan. 

"Ik denk dat het op zich redelijk eenvoudig te repareren is. Je krijgt een aantal spelers erbij, zoals Ko Itakura", legt hij uit in de podcast Kick-Off. "De leiding zou Heitinga nog wel kunnen helpen door een heel goede zes te halen. Als je die niet kunt kopen, dan moet je hem huren", adviseert Verweij. 

"Mislintat houdt nog steeds de hele club in zijn greep, want het is financiële chaos en spelers worden echt geloosd", vervolgt hij. "Ajax kan niet doen wat PSV wel doet, anticiperen op de transfermarkt. PSV en Feyenoord hebben hun zaakjes natuurlijk veel beter voor elkaar en dat komt ook door de financiën van die clubs", constateert Verweij. 

Valentijn Driessen is het echter niet helemaal eens met zijn collega. "Dat vind ik goedkoop, om het nog steeds op Mislintat af te schuiven. Waarom haal je bijvoorbeeld Moro en Edvardsen als je Godts al hebt? Dat je nu drie linksbuitens hebt is een beetje veel van het goede toch?"

