Mike Verweij haalt keihard uit: "Gewoon 5 wedstrijden schorsen"

De KNVB moet scheidsrechter Robin Hensgens voor vijf duels schorsen. Dat is de mening van Mike Verweij van De Telegraaf . Hensgens floot afgelopen weekend het duel tussen Telstar en AZ (0-1), waarbij hij een overduidelijke overtreding van AZ-doelman Jeroen Zoet op Kay Tejan over het hoog zat.

De sluitpost hing duidelijk aan het shirt van de Telstar-spits, maar Hensgens besloot geen strafschop te geven. Ook videoscheidsrechters Marc Nagtegaal (VAR) en Erwin Zeinstra (AVAR) besloten niet in te grijpen vanuit Zeist, tot onbegrip van Verweij. "Scheidsrechter Hensgens, die is sinds kort international… In Zeist snapt daar werkelijk waar helemaal niemand iets van", zegt Verweij in de podcast Kick-off.

"Maar hij staat er kennelijk goed op bij de mensen van de UEFA. Maar die man kan gewoon niet fluiten. En VAR Nagtegaal was denk ik even koffie halen of naar de wc, maar dat je hier geen penalty voor geeft…", vervolgt hij vol frustratie. "Stop er dan maar mee. Het zou nou een keer goed zijn als scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen die gasten gewoon een wedstrijd of vijf gaat schorsen. Dít kan gewoon beslissend zijn in de degradatiestrijd", pleit Verweij.

Door de zege van AZ klom de club uit Alkmaar over clubs als FC Twente en FC Groningen op de ranglijst. De KNVB heeft Hensgens overigens komend weekend niet ingezet in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Ook is hij volgende week niet betrokken bij de duels in de kwartfinales van de KNVB Beker. Videoscheidsrechter Marc Nagtegaal mag wel weer aan de bak. Hij fluit komend weekend het treffen tussen Excelsior en Ajax. Erwin Zeinstra, die als assistent-videoscheidsrechter verantwoordelijk is voor de buitenspelsituaties, is assistent-scheidsrechter bij de topper tussen PSV en Feyenoord.