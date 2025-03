Mike Verweij heeft update over Wout Weghorst: "Een klein wonder"

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij PSV, de nummer twee van de Eredivisie. Mike Verweij weet op de website van de Telegraaf te melden dat de kans klein is dat Wout Weghorst zijn opwachting kan maken tijdens de topper in Eindhoven.

"Alleen een klein wonder kan ervoor zorgen dat Wout Weghorst inzetbaar is tegen PSV", schrijft hij. "De spits van Ajax, die herstelt van een gebroken teen, is in een race tegen de klok verwikkeld, maar die wordt als ’uitdagend’ omschreven", aldus Verweij, die beseft dat de revalidatie langer duurt dan verwacht.

"Weghorst had aanvankelijk zijn zinnen gezet op een terugkeer in de selectie tijdens de wedstrijd bij Eintracht Frankfurt en toen dat niet haalbaar bleek tijdens AZ-thuis", blikt hij terug. "Uiteindelijk werd - om twee weken tijd te ’kopen’ - besloten zijn rentree over de interlandperiode heen te tillen. Maar ook nu is het kort dag. Mocht hij PSV-uit missen, dan hoopt hij in de laatste zeven wedstrijden nog een rol van betekenis te kunnen spelen", besluit Verweij.