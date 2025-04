Mike Verweij hoopt op wijziging bij Ajax: "Veel meer voetbal"

Ajax neemt het in de resterende drie competitiewedstrijden nog op tegen NEC (thuis), FC Groningen (uit) en FC Twente (thuis). Mike Verweij is benieuwd of trainer Francesco Farioli nog een wijziging door gaat voeren in zijn achterhoede.

"Wat wel opvalt bij Farioli als je met Sutalo en Rugani speelt, is dat je complete opbouw zó voorspelbaar is, want dat kunnen die twee centrale verdedigers niet”, vertelt hij in de podcast 'Kick-Off' op de website van de Telegraaf. "Dat geldt ook voor Kaplan, hoewel hij wel iets beter kan opbouwen dan Rugani.”

“Dus waarom kies je er dan niet voor om Hato in het centrum te zetten en dan maar met Wijndal als linksback te gaan voetballen? Hij schijnt trouwens ook op de trainingen echt wel een heel goede indruk te maken", verklapt de verslaggever. “Dan denk ik dat je wel veel meer voetbal hebt, en je een tegenstander veel meer verrast omdat het veel minder voorspelbaar is”, aldus Verweij, die overigens niet verwacht dat Wout Weghorst in de basis zal beginnen tegen NEC.

“Ik loop inmiddels dit seizoen een wedstrijdje of wat met Farioli mee, en hem kennende gaat hij dat gewoon niet doen, omdat hij ook vindt dat Weghorst de ideale invaller is. En dat bewijst hij ook keer op keer", legt hij uit. "Hij blijft Brobbey maar kansen geven. Maar ja, op een gegeven moment houdt dat wel op. Weghorst viel echt voortreffelijk in. Er gebeurde gewoon iets, je voelde het in het stadion. Z’n eerste actie was al goed, hij speelde echt goed."