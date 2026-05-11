Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"

Mike Verweij

Volgens Mike Verweij zit Wout Weghorst momenteel allesbehalve lekker in zijn vel bij Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de clubwatcher dat de spits toe is aan het einde van het seizoen en dat de frustraties binnen de selectie steeds zichtbaarder worden.

Weghorst beleefde een wisselvallig seizoen in Amsterdam. De aanvaller begon sterk, maar stond daarna lange tijd aan de kant door blessureleed. Na zijn rentree duurde het vervolgens negen wedstrijden voordat hij weer wist te scoren. Daarnaast moest hij het regelmatig doen met een reserverol achter Kasper Dolberg. Tegen FC Utrecht maakte Weghorst zondag nog wel de gelijkmaker namens Ajax.

Toch kon de spits niet voorkomen dat Ajax opnieuw punten verspeelde. FC Utrecht trok in de slotfase alsnog aan het langste eind via een treffer van Mike van der Hoorn. Na afloop was de teleurstelling groot binnen de Amsterdamse ploeg.

Verweij ziet daarin een groter probleem bij Ajax. "Een probleem bij Ajax is dat je te veel oudere jongens hebt. Aan het begin van het seizoen had je ook nog Remko Pasveer. Die werden ook nog eens heel cynisch op het moment dat ze niet speelden. De hele samenstelling van de selectie, ook qua leeftijdsopbouw, klopt niet", aldus de journalist.

Presentator Pim Sedee merkte vervolgens op dat er veel onvrede lijkt te heersen binnen de selectie. "Weghorst scoort bijvoorbeeld de 1-1, maar het leek alsof hij het ook helemaal had gehad", stelt hij.

Volgens Verweij klopt dat gevoel volledig. "Ja, die is er helemaal klaar mee. Die is er helemaal klaar mee. Als hij volgend seizoen naar FC Twente gaat, speelt hij misschien voorronde Champions League", klinkt het.

