Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"

Mike Verweij vindt dat Ajax er niet beter op is geworden na het wegsturen van trainer John Heitinga. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf hadden Alex Kroes, Menno Geelen en Marijn Beuker het kind van de club moeten steunen, al heeft Heitinga zelf ook fouten gemaakt.

"Dat daar uiteindelijk niet de goede beslissing is genomen, dat is natuurlijk wel duidelijk", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Heitinga had namelijk een hoger puntengemiddelde dan Fred Grim en Óscar García. 

"Ook omdat hem aan de voorkant is verteld: we weten dat Hato, Traoré, Brobbey en Henderson weggaan, dus wij gaan jou door dik en dun steunen", vervolgt hij. "Wat Feyenoord wel heeft gedaan bij Robin van Persie, dat hebben Geelen en Kroes niet gedaan. En laten we Beuker niet vergeten."

Verweij is niet te spreken over de directeur voetbal van Ajax. "In de winter zei Beuker heel stoer dat hij over het aankoopbeleid ging", weet de Ajax-watcher nog. "Inmiddels is hij aan het duiken. Dat is ook logisch, want de resultaten vallen tegen en de selectie is niet in balans. De allergrootste fout van Heitinga was om nu alweer in te stappen. Je wist dat het na Farioli minder zou worden, ook omdat er belangrijke spelers verkocht zouden worden."

Heitinga had het zelf ook anders moeten aanpakken. "Wat hij ook niet goed heeft gedaan, is dat hij zich door James McConnell aan te laten trekken medeverantwoordelijk heeft gemaakt voor het aankoopbeleid. Met terugwerkende kracht kun je je wel afvragen hoe het was afgelopen, al waren zijn voorkomen en mediapresentaties niet goed."

