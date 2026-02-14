Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

Welke indruk Cruijff achter heeft gelaten? "Heel ontspannen", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als je je ogen dichtdeed, dan hoorde je echt Johan praten. Het is echt de zoon van. Hij zei ook mooie dingen. Als hij een lastige vraag kreeg, zei hij: 'ik ben een dribbelaar'. En dan dribbelde hij zo om die vraag heen en gingen we naar de volgende vraag."

De kersverse technisch directeur van Ajax sprak met diverse media en haalde ook meermaals zijn vader aan. "Ja, dat was gewoon superleuk. Er kwamen mooie uitspraken van zijn vader voorbij. Hij vertelde dat hij heel af en toe beslissingen neemt waar hij 100% achterstaat."

"Dan zijn er toch momenten op zijn kantoor waarvan hij denkt... Dan praat hij toch even met zijn vader. Hij zei: 'die zegt nu even niks meer terug'. Daarna vertelde hij dat hij dan probeert te bedenken wat zijn antwoorden zijn, maar dat is eigenlijk wel moeilijk. De antwoorden van Johan gingen alle kanten op", aldus Verweij.