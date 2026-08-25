Mike Verweij lyrisch: "Hij verscheen even bij Ajax op de radar"
Mike Verweij zag PSV met ruime cijfers winnen van FC Groningen. Ruben van Bommel was dé uitblinker bij de ploeg van Peter Bosz en Verweij is dan ook laaiend enthousiast over de huidig PSV'er, die even in beeld was bij Ajax.
"Voordat hij vorig jaar geblesseerd raakte maakte hij ook al een goede indruk", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "En natuurlijk moet hij ook nog heel veel leren. In de tussentijd heb ik wel eens contact gehad met Mark van Bommel en die zei ook van: 'Het gaat heel rustig in zijn herstel, maar hij komt ontzettend sterk terug'. Dat zie je wel vaker bij mensen met een zware knieblessure."
"Ik denk dat dit voorlopig de beste 'aankoop' van PSV is", vervolgt de journalist, die ook de rol van AZ in de ontwikkeling van Van Bommel benoemd. "AZ heeft het toen al aangedurfd om hem bij MVV op te halen. Hij speelde echt goed in de Keuken Kampioen Divisie. PSV heeft hem ook gezien en hij is ook even kort bij Ajax op de radar verschenen. Misschien is hij zelfs aangeboden, maar AZ durft het toch om dat soort spelers te pakken. En je ziet hoe het uitpakt", aldus Verweij.
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Mike Verweij lyrisch: "Hij verscheen even bij Ajax op de radar"
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