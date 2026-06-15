Mike Verweij lyrisch over oud-Ajacied: "Doen hem vaak tekort"
Ryan Gravenberch kan na zijn optreden bij Nederland-Japan rekenen op complimenten van Ajax-watcher Mike Verweij. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf prijst hij de oud-Ajacied.
De 24-jarige Gravenberch gaf de assist bij zowel de goal van Virgil van Dijk als die van Crysencio Summerville. Een statistiek op een WK om trots op te zijn. "Ik vind dat we één speler bij het Nederlands elftal wel tekort doen: Ryan Gravenberch, ook bij die tweede goal, deed hij het heel erg goed met die actie", zegt hij tegenover Kick-Off.
"Hij gaf natuurlijk ook gewoon die assist bij de 1-0 van Virgil. Dat was ook wel een geweldige bal van Gravenberch", meent hij. "Tegen Spanje speelde Justin Kluivert en Gravenberch niet en hij is best vaak het kind van de rekening", vervolgt de journalist.
Volgens Verweij opvallend, gezien Gravenberch consistent goed speelt. "Bij Liverpool heeft hij ook gewoon heel erg goed gespeeld dit seizoen, ondanks een waardeloos jaar. Twee assists in een WK-wedstrijd, dat is wel iets om trots op te zijn."
"Ze moeten stoppen met iedere bal naar Frenkie de Jong te spelen"
Vader oud-Ajacied Nigel de Jong op 61-jarige leeftijd overleden
Mike Verweij lyrisch over oud-Ajacied: "Doen hem vaak tekort"
'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'
Frank de Boer bíjna geveld door jetski-ongeluk: "Tien centimeter"
'Ajax en Edvardsen terug bij af: transferwaarde daalt flink'
Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"
Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
Weghorst lijkt Ajax te verlaten: "Hij bekijkt daar zelfs al huizen"
Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter
Sutalo heeft zin in WK: "Hoop natuurlijk op een groter aandeel"
'Flinke tegenvaller voor Ajax in strijd om doelman Ter Stegen'
Opstelling Oranje bekend: Ronald Koeman hakt laatste knopen door
"Ik begreep ook dat Tomiyasu buiten de lijnen een rol bij Ajax had"
Vriendin van Taylor verklaart: "Hij had daar geen behoefte aan"
Ihattaren vindt dat hij op WK moest staan: "Ja, honderd procent"
Ajax-transfer lonkt: "Een terugkeer kun je denk ik wel uitsluiten"
Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"
Ajacied klaar voor belangrijk WK-duel: "Wel zijn er wat zorgen"
Wijndal bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
Sierhuis vol lof over Ajax-verdediger: "Zegt wat over de persoon"
Zorgen voorafgaand aan Nederland - Japan: "Meestal geen goed teken"
"Vind het een schande dat Wout Weghorst is geselecteerd voor Oranje"
Itakura doet voorspelling voor Oranje - Japan: "Wout en ik..."
Aboukhlal koos voor PSV: "Wat anders de keuze was geweest? Ajax"
"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"
Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"
Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"
Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"
'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'