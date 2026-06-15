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Mike Verweij lyrisch over oud-Ajacied: "Doen hem vaak tekort"

Rik Engelbertink
bron: Kick Off
Ryan Gravenberch en Jorrel Hato
Ryan Gravenberch en Jorrel Hato Foto: © Pro Shots

Ryan Gravenberch kan na zijn optreden bij Nederland-Japan rekenen op complimenten van Ajax-watcher Mike Verweij. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf prijst hij de oud-Ajacied.

De 24-jarige Gravenberch gaf de assist bij zowel de goal van Virgil van Dijk als die van Crysencio Summerville. Een statistiek op een WK om trots op te zijn. "Ik vind dat we één speler bij het Nederlands elftal wel tekort doen: Ryan Gravenberch, ook bij die tweede goal, deed hij het heel erg goed met die actie", zegt hij tegenover Kick-Off.

"Hij gaf natuurlijk ook gewoon die assist bij de 1-0 van Virgil. Dat was ook wel een geweldige bal van Gravenberch", meent hij. "Tegen Spanje speelde Justin Kluivert en Gravenberch niet en hij is best vaak het kind van de rekening", vervolgt de journalist. 

Volgens Verweij opvallend, gezien Gravenberch consistent goed speelt. "Bij Liverpool heeft hij ook gewoon heel erg goed gespeeld dit seizoen, ondanks een waardeloos jaar. Twee assists in een WK-wedstrijd, dat is wel iets om trots op te zijn."

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