Mike Verweij lyrisch over oud-Ajacied: "Doen hem vaak tekort"

De 24-jarige Gravenberch gaf de assist bij zowel de goal van Virgil van Dijk als die van Crysencio Summerville. Een statistiek op een WK om trots op te zijn. "Ik vind dat we één speler bij het Nederlands elftal wel tekort doen: Ryan Gravenberch, ook bij die tweede goal, deed hij het heel erg goed met die actie", zegt hij tegenover Kick-Off.

"Hij gaf natuurlijk ook gewoon die assist bij de 1-0 van Virgil. Dat was ook wel een geweldige bal van Gravenberch", meent hij. "Tegen Spanje speelde Justin Kluivert en Gravenberch niet en hij is best vaak het kind van de rekening", vervolgt de journalist.