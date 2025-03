Mike Verweij maant Ajax-leiding tot actie: "Volg voorbeeld van PSV"

"Uiteindelijk leverde Ajax een wanprestatie", begint Verweij in De Telegraaf. "En het pijnlijke is dat het sparen van spelers geen enkele garantie biedt op een overwinning op AZ. Vrijdag traint Ajax, inclusief de tegen Eintracht Frankfurt geschorste Jordan Henderson én de in het Deutsche Bank Stadion op de tribune zittende Youri Baas, in Duitsland en gaat het vizier officieel op het duel met de Alkmaarders."

"Officieus gebeurde dat zondag na de zege op PEC Zwolle. Het zou de Ajax-directie daarom sieren het voorbeeld van PSV te volgen. De Eindhovense clubleiding vergoedde na de vernedering in eigen huis tegen Arsenal (1-7) de entreebewijzen voor het uitduel. Dat gebaar verdienen de fans van Ajax, die naar Frankfurt reisden om de B-ploeg in actie te zien, ook", aldus Verweij.