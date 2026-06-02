Mike Verweij noemt drie trainers: "Zij bleken niet haalbaar"

"De komende dagen worden gebruikt om alle afspraken op papier te zetten, waarna de komst van Michel officieel kan worden aangekondigd", schrijft hij. "Met de coach, die bij Girona een contract heeft dat 30 juni afloopt, haalt Jordi Cruijff een van zijn droomkandidaten binnen. Op het verlanglijstje van de technich directeur stonden verder de namen van Pep Guardiola, Peter Bosz en Arne Slot, maar zij bleken om diverse redenen niet haalbaar", verklapt Verweij.

"Cruijff weet – met Frank Rijkaard als voorbeeld – dat een degradatie geen belemmering hoeft te zijn voor een mooie carrière", vervolgt hij. "Nadat Rijkaard met Sparta uit de Eredivisie degradeerde, stond hij vijf jaar aan het roer bij FC Barcelona, werd hij twee keer kampioen van Spanje en won hij de Champions League. Michel is een trainer die – in de geest van Johan Cruijff – voor dominant en aanvallend voetbal staat en tactisch makkelijk van systeem wisselt: 4-2-3-1, 3-4-3 of 3-2-4-1", constateert Verweij.