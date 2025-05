Mike Verweij noemt vijf Ajax-talenten: "Kans in de voorbereiding"

Maandag kwam naar buiten dat Francesco Farioli vertrekt bij Ajax en Mike Verweij denkt te weten waarom beide partijen uit elkaar gaan. De verslaggever van de Telegraaf laat in zijn analyse weten dat de Italiaanse oefenmeester maar 'mondjesmaat' bereid was om jeugdspelers in te passen.

"Van de creatieve en technische jeugdspelers zei hij onomwonden geen fan te zijn, terwijl de club wil dat Jan Faberski, Sean Steur, Don Angelo Konadu, Rayane Bounida en Aaron Bouwman een kans krijgen in de voorbereiding", legt Verweij uit. "Aangegeven wordt dat Farioli door alle successen wellicht te veel in zichzelf is gaan geloven en zijn belang groter achtte dan dat van de club of dat hij subtiel op een breuk aanstuurde, omdat hij is gepolst door meerdere clubs."

"Na één jaar alleen vanwege positieverbetering de deur achter zich dicht trekken, nadat Ajax – zoals hij zelf zei – de moed had gehad om een jonge en onervaren trainer en de eerste Italiaan ooit aan te stellen, zou ondankbaar zijn en slecht kunnen vallen bij de fans, die hem logischerwijs op handen dragen", vervolgt de clubwatcher. "Dat er de afgelopen dagen veel werd gespind om van Farioli de veeleisende en onvermoeibare vakman te maken, blijkt ook uit een bericht dat de directie na het echec bij FC Utrecht een meeting met de trainer over volgend seizoen zou hebben afgewimpeld", weet Verweij.

"De werkelijkheid is volgens de bronnen dat Farioli al wekenlang elke bespreking met de directie afhield", onthult hij. "Voor het treffen in Galgenwaard was er wel een vergadering, waarin werd afgesproken op korte termijn alle spelers en potentiële transfertargets door te nemen. Maar Farioli wilde dat tot in mei uitstellen en ging vervolgens zelf een aantal dagen op vakantie naar Italië. Voor Ajax was duidelijk dat een vertrek niet te voorkomen was. Het verklaart waarom technisch directeur Alex Kroes maandag geen poging meer ondernam om Farioli op andere gedachten te brengen", besluit Verweij.