Mike Verweij onthult acht bizarre Ajax-salarissen: "Een ravage"

Ko Itakura gaat bij Ajax een netto jaarsalaris van 1,8 miljoen euro verdienen, meldt Mike Verweij. De Amsterdammers kunnen dat salaris betalen omdat er deze zomer heel veel ruimte is gemaakt in de salarishuishouding door meerdere uitgaande transfers.

"Hij gaat een riant salaris verdienen", begint Verweij over Itakura in de podcast van De Telegraaf. "Maar Ajax heeft ook wel heel veel ruimte gemaakt op de salarispost. Het verhaal is dat hij 1,8 miljoen netto gaat verdienen. Dan praat je wel over 3 miljoen bruto."

Verweij weet dat er ook heel veel miljoenensalarissen weg zijn. "Hato verdiende 4 miljoen. Henderson 4,5 miljoen. Over Akpom hoor je verschillende verhalen, maar tussen de 4 en de 5 miljoen. Sosa 3 miljoen. Medic 2,5 miljoen. Hlynsson, Rasmussen en Gorter 1,3 miljoen", aldus de journalist, die weet dat de meeste spelers daarvan door Sven Mislintat waren vastgelegd.

"Vanochtend had ik iemand aan de lijn die daar rondloopt, en die zei: het is goed voor Mislintat dat hij in Duitsland zit, want Ajax-fans hebben voor minder in tuinen van directeuren gestaan. Deze man heeft bij Ajax echt een complete ravage aangericht."