Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Mike Verweij onthult acht bizarre Ajax-salarissen: "Een ravage"

Julian
bron: De Telegraaf
Mike Verweij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf
Mike Verweij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf Foto: © Screenshot De Telegraaf

Ko Itakura gaat bij Ajax een netto jaarsalaris van 1,8 miljoen euro verdienen, meldt Mike Verweij. De Amsterdammers kunnen dat salaris betalen omdat er deze zomer heel veel ruimte is gemaakt in de salarishuishouding door meerdere uitgaande transfers.

"Hij gaat een riant salaris verdienen", begint Verweij over Itakura in de podcast van De Telegraaf. "Maar Ajax heeft ook wel heel veel ruimte gemaakt op de salarispost. Het verhaal is dat hij 1,8 miljoen netto gaat verdienen. Dan praat je wel over 3 miljoen bruto."

Verweij weet dat er ook heel veel miljoenensalarissen weg zijn. "Hato verdiende 4 miljoen. Henderson 4,5 miljoen. Over Akpom hoor je verschillende verhalen, maar tussen de 4 en de 5 miljoen. Sosa 3 miljoen. Medic 2,5 miljoen. Hlynsson, Rasmussen en Gorter 1,3 miljoen", aldus de journalist, die weet dat de meeste spelers daarvan door Sven Mislintat waren vastgelegd. 

"Vanochtend had ik iemand aan de lijn die daar rondloopt, en die zei: het is goed voor Mislintat dat hij in Duitsland zit, want Ajax-fans hebben voor minder in tuinen van directeuren gestaan. Deze man heeft bij Ajax echt een complete ravage aangericht."

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jan Streuer

FC Twente had oogje op Ajacied: "We zoeken nu een linkerspits"

0
Ko Itakura

PSV'er looft Ko Itakura: "Leuk, maar dat worden stevige duels"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd